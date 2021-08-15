Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi madalya sıralamasında Çin ikinci sırada.

İlk sıra 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz toplam 113 madalyayla ABD’de.

Komiteye göre Çin de 38 altın, 32 gümüş, 18 bronzla toplam 88 madalya kazandı. Tayvan ve Hong Kong’un madalyalarını da kendisine katan Çin, böylece 41 altın, 37 gümüş ve 27 bronz ile 106 madalya ile birinciliğin kendisinde olduğunu iddia etti.

Çin, Tayvan’ın kendisine bağlı olduğunu savunuyor, Hong Kong da Çin’e bağlı özel idari bölge.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tayvan ve Hong Kong’u, Çin adına değil ayrı varlıklar olarak kabul ediyor.

Olimpiyatlara Hong Kong kendi adıyla, Tayvan ise Çin Taipesisi adıyla katılıyor.

Japon sporcunun olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek Tokyo 2020'de softbol branşında Japonya'nın kazandığı ve daha sonra bir belediye başkanının "ısırdığı" altın madalya yenilenecek.

Olimpiyatlarda ülkelerini temsil eden Avustralyalı sporculara 28 gün karantina Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya milli takımı için ter döken sporcular, koronavirüsün her geçen gün etkisini artırdığı ülkelerinde 28 gün boyunca karantina altında tutulacaklar.