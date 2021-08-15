Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Genel Valisi Mary Simon ile bir araya geldi. İkili, Kanada Gelen Valisi'nin resmî konutu Rideau Hall'de görüştü. Ardından açıklamada bulunan Başbakan Trudeau, parlamentonun feshedilmesini onayladığını söyledi. Böylelikle 44. federal seçiminin resmen başladığını duyurdu.

Joe Biden'ın görüştüğü ilk yabancı lider Trudeau oldu ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan sonra telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

EN KISA SEÇİM KAMPANYASI SÜRESİ

Seçimin 20 Eylül’de yapılacağını aktran Trudeau "Yalnızca önümüzdeki aylar için değil, gelecek on yıllar için de geçerli olacak kararlar alacağız. Kanadalılar söz hakkını hak ediyor. Onlara vereceğimiz şey tam olarak bu" dedi. Öte yandan, seçim kampanyaları yalnızca 36 gün sürecek. Bu, Kanada tarihinin en kısa seçim kampanyası süresi olacak. Seçimde parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.

Trudeau'nun renkli çorapları NATO Zirvesi'ne damga vurdu Bugün Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, renkli çorapları ile gündem oldu.