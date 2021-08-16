Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı, resmin kendisine ait olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu. Resmi görmek için hevesle bölgeye gidenler, üzerinin boyayla kapatıldığını görerek büyük hayal kırıklığına uğradı. Resmin tahribi bölge sakinlerinin de tepkisini çekti.

Suffolk sakinlerinden Richard Girling, “Böyle bir olayın meydana geldiğini görmek çok üzücü. Dün akşam yürüyüş yaparken resim sağlam duruyordu. Vandallık herhalde gece yarısı yapıldı” dedi. Suffolk belediye yönetimi de zamanında resme çok sevindiklerini, uzmanlarla temasa geçtiklerini, resmin restore edilebileceği ümidini taşıdıklarını bildirdi.

Banksy, kimliği bilinmeyen sanatçının eserlerinde kullandığı imzasıdır.

Banksy’nin faresine 380 bin avro Banksy’nin en büyük çalışmalarından biri olan “White House Rat” isimli duvar resmi açık artırmada 380 bin avroya satıldı.

Banksy’den bir sokak resmi daha Meçhul sokak ressamı Banksy, İngiltere’nin Winchester şehrinde yine iş başındaydı.

Banksy resim yaptı, evin fiyatı 300.000’den 5 milyon sterline fırladı İngiltere’nin Bristol şehrinde Aileen Martin isimli şahıs, evini civardaki emsallerine bakarak 300.000 sterlinden (Yaklaşık 3.000.000 TL) satışa çıkardı.