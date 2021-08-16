Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 55 kilometre uzaklıktaki Villia bölgesinde ve 41 kilometre uzaklıktaki Keratea bölgesinde orman yangınları yeniden başladı. Yangınlardan yüzlerce dönümlük zeytinlik alan etkilenirken, şiddetli rüzgarlar yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

HALK TAHLİYE EDİLDİ

Keretea’da yangınların kısa sürede büyümesi ile Synterina, Markati, Dimolaki ve Agios Konstantinos'taki halk tahliye edildi.

YANGIN MİLLİ PARKI TEHDİT EDİYOR

Yangının Sounio Milli Park’ını tehdit ettiğini aktaran Saronikos Belediye Başkanı Petros Filippou, “Ateş bir yokuşu ve büyük bir vadiyi yaktı. Yokuşu tırmandı ve kuzey yönünde hareket ediyor. Sounio Milli Parkı'na ulaşırsa büyük sorunumuz olacak. Burada belirli alan büyük ağaçlara sahip” dedi.

Yunanistan yanmaya devam ediyor! Yüz binlerce dönümlük alan kül oldu Yunanistan'ın birçok yerde ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Yangınlarda bugüne kadar yüz binlerce dönümün kül olduğu biliniyor.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yangın kontrolden çıktı Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınlarının, itfaiye ekiplerinin yetersizliği ve geç müdahalesi sonucu kontrolden çıkması üzerine, evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri harekete geçerek itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti. Türkiye, Yunanistan'a 2 uçak desteği gönderiyor.