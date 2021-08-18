Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 kargo uçağı, Amerikalı personeli almak için indiği Kâbil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalandı. 150 kişi kapasiteli uçağa 640 Afgan bindi. Dışarıda kalan bazı Afganlar kendisini iple uçağa bağlarken havalandıktan sonra yere düşerek hayatını kaybetti. Washington Post gazetesi “Uçaklardan biri tekerleklerini kapayamadı. Bu yüzden uçak komşu bir ülkeye acil iniş yaptı. Burada yapılan kontrollerde tekerlek haznesinde insan parçaları bulundu" diye yazdı.

Almanya'nın ise Kâbil'e gönderdiği A400 tipi askerî kargo uçağına sadece yedi kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı “Havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması yüzünden böyle bir durum yaşandı” açıklamasında bulundu. Tahliyelerin devam etmesi için bir uçak daha Afganistan'a gönderildi ve 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişinin alınması hedefleniyor. Alman Bild gazetesi “Bira ve şarap çıkarıldı- yerel personel kalıyor” başlığıyla verdiği haberde “Alkol için taşıma kapasitesi vardı ancak Afganistan’daki yerel personel için yok” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Almanya’nın Afganistan’dan çıkmaya hazırlandığı haziran başında Alman ordusuna ait 65 bin bira kutusunu ve 340 şarap şişesini ülkeden çıkardığı hatırlatıldı.

BATILI ÜLKELER YÜZÜSTÜ BIRAKTI

Hollanda, İsveç, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler kendileri için çalışan Afganların tahliyesindeki başarısızlıkları sebebiyle "Afganları yüzüstü bırakmakla" eleştiriliyor. Hollanda gazetesi NRC, Kâbil Büyükelçiliğinde çalışan Afganların ofise geldiklerinde Hollandalı personelin hiçbir şey söylemeden binadan ayrıldığını görünce şaşkına döndüklerini yazdı. İsveç'in büyükelçiliğinde görevli 19 kişi, Katar'a götürülürken onlarla çalışan yerel Afgan personel ise ülkede bırakıldı. İsveçli personelin, Afganların kurumsal e-Posta hesaplarını dahi engellediği, telefonlarına çıkmadığı öğrenildi. Fransız ordusu için çalışan 60 Afgan tercümanı geride bırakması sebebiyle bu kişilerin kurtarılması için change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da bütün Afganlara yardım edemeyeceğini söyledi.

Afganistan'da hayat normale dönüyor Genel af ilan edildi, kadınların özgürlük alanı genişletildi. Ankara, ilk intiba için 'Olumlu' dedi.