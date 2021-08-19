Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunlar, geleneksel şalvar kamiz giyen, Kalaşnikof kullanan klasik Taliban savaşçısı profilinden çok farklı görünümde.

“Bedir 313” ismini taşıyan taburdakiler, Amerikan tarzı gece görüş dürbünlü miğfer, kurşun geçirmez yelek giyiyor, ABD yapımı M4 piyade tüfeği taşıyor, zırhlı Hummer araçlar kullanıyor.

Özel askeri eğitimden geçen taburdakilerin, ekipman ve silahları Afgan ordusu ile Batılı kuvvetlerden ele geçirdikleri sanılıyor.

Taliban, Bedir 313’ün görüntülerini daha önce yayımlamış, bununla çobanlardan, çiftçilerden ve esnaftan oluşan sefil bir milis gücünden çıktığı, modern askeri kapasiteye sahip olduğu mesajını vermek istemişti.

Taliban asker yerine çocukları vurdu, 10 ölü Afganistan'ın doğusunda yer alan Paktia kentinde ABD askeri konvoyuna yapılan bombalı saldırıda en az 10 öğrenci hayatını kaybederken 15 öğrenci de yaralandı.

Taliban: 'Kabil Havaalanı ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti' Afganistan'da Taliban'ın Pazar günü başkent Kabil'e girmesinin ardından havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taliban: "Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenleyerek, “Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” dedi.