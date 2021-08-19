Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen Pazar günü Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından hafta başında milyonlarca Afgan havalimanında izdihama neden olmuş, çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Paylaşılan videoların birinde, çaresiz bazı Afganların tahliye edilen bir ABD askeri uçağının iniş takımına tutunarak şehirden kaçmak için umutsuzca çabaladığı görülmüştü.

DÜNYAYI ŞOKE ETMİŞTİ

Ancak daha sonra paylaşılan ve dünyayı şoke eden görüntülerde C-17 uçağının havalandıktan sonra en az iki kişinin bölgedeki evlerin çatısına düşerek can verdiği yer almıştı.

"GENÇLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin 16 ve 17 yaşlarında olan ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

Diğer taraftan, uçaktan düşenlerin kimlikleri resmi olarak bilinmiyor, ancak bir kaynak gençlerin teyzesinin komşuları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda gerçekten anneleri çok üzgün. ABD uçaklarına tutunurken düşen iki genç çocuk halamın komşularıydı. 16 ve 17 yaşlarındaki erkek çocukların cesetleri ailesine teslim edildi.

"ANNELERİNİN NASIL HAYATTA KALACAĞINA DAİR BİR FİKRİ YOK"

Her ikisi de Kabil pazarlarında karpuz satardı. Hayatta kalabilmek ve annelerini geçindirmek için çöp bidonlarından beslenirlerdi. Annelerinin şimdi Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacağı hakkında hiçbir fikri yok.”