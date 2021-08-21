Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de California eyaletinde çıkan ve son yılların en büyük orman yangını olan Dixie ile mücadeleye devam ediyor.

EYALET TARİHİNİN EN BÜYÜK 2’İNCİ YANGINI

California Orman ve Yangından Korunma Departmanına (CAL FIRE) göre eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen ve 13-14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında şu ana kadar 705 bin dönümlük alan küle döndü.

650’DEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

38 gündür devam eden yangının yalnızca yüzde 35'i kontrol altına alınabildi. Alevler 650'den fazla evi kullanılamaz hale getirirken, Butte, Plumas, Tehama, Lassen ve Shasta yerleşim yerlerinde halen 16 binden fazla yapıyı tehdit ediyor.

HASARLI VE YIKILAN YAPILARIN SAYISI DEĞİŞEBİLİR

Departman, hasar değerlendirmesinin devam ettiğini ve ekiplerin yangınların devam ettiği noktalara güvenli bir şekilde erişebilmesinin zaman aldığını belirterek hasarlı ve yıkılan yapıların sayısının değişebileceğini kaydetti.

Köyceğiz'de yangın kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı