Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Afganistan’da Taliban, Pençşir dışında ülkenin %95’lik kısmında otoritesini ilan etti. Pençşir’de toplanan ve direniş çağrısı yapan Ahmet Mesut liderliğindeki Kuzey İttifakı bileşeni gruplar Taliban’a karşı savaşacaklarını açıkladı. Afganistan Türkleri Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, gazetemize verdiği röportajda Pencşir operasyonu için planlarının hazır olduğunu ancak eyaleti çatışmasız teslim almak istediklerini açıkladı. Afgan Türkleri Derneği Eski Başkanı Yaşar Yıldız, bölgeye girişin tek bir koridordan sağlandığını söyledi ve Taliban’ın silahlı müdahale durumunda bölgeyi en fazla 24 saate ele geçirebileceği bilgisini verdi.

‘MÜZAKEREYİ KAPATMADIK

Taliban Özel Kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu 6 bin 500 savaşçı bölgeye sevk edildi. Gece yaşanan çatışmalarda Pençşir’e bağlı Baglan’ın Banu, Pole Hesar ve Deh Salah bölgeleri Taliban kontrolüne geçti. Taliban Sözcüsü Zabihullah ‘Pençşir’i kuşattık. Her şeye rağmen müzakere kanalını açık tutuyoruz’ açıklaması yaptı.

HARİCÎ MÜDAHALE BEKLENTİSİ

Kuzey İttifakı lideri Ahmet Mesut’un Fransız Bernard Henry Levy ile gerçekleştirdiği görüşmelere ve batılı ülkelere yaptığı çağrıya dikkat çeken Yaşar Yıldız “Bölgede Libya örneğinde olduğu gibi bir dış müdahele beklentisi var. Pençşir’in daha önce 100 bin olan nüfusu da son hadiselerden dolayı 150 bine yükseldi ve bu sayının tamamına yakını Taciklerden oluşuyor. Ahmet Şah Mesut döneminden bu yana Tacikistan, Fransa ve İran ile hep iyi ilişkiler içerisinde oldular. Süreç uzarsa farklı sürprizler olabilir ancak Taliban Pençşir’i çevreleyen bütün şehirleri ele geçirdi ve kuşattı. Bu kuşatmaya silahlı çatışma olmasa bile en fazla bir ay dayanabilirler’’ dedi.

AHMET MESUT BİZE SÖZ VERDİ

Modern zaman Lawrence’ı olarak adlandırılan Yahudi asıllı Fransız Bernard Henri Levy yaptığı açıklamada “Ahmet Mesut dinamik genç biri. Şu an savaş hazırlığı yapıyor. Silah ve cephane depoluyor. Onu Nisan 2021’de Macron’la görüştürmüştüm. Gelecek adına büyük umut vadeden bu genç komutana Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın bütün ülkeleri destek vermeli” demişti.

İSYAN FİLOZOFU

Kaos ve isyan filozofu olarak da anılan Fransız Levy, Afganistan’da yaşanan olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede mevcut tablodan dolayı Biden’ı suçladı ve ‘Bu, kara bir leke olarak tarihe geçti’ dedi. Yakın zamanda bütün Afgan şehirlerinde kadınların taşlanarak öldürüleceği iddiasında bulunan Levy, Ahmet Mesut’un kendisine Taliban’a karşı direniş sözü verdiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Kandahar Valisi Hacı Vefa, Taliban yönetimi olarak yaptıkları toplantıda sakal, saç, müzik vb. konularda kimsenin zorlanmayacağını, âlimlerin insanları günah işlemekten yumuşak bir şekilde menedeceklerini söyledi. Hacı Vefa, iyiliği emretme ve kötülükten nehyetme mekanizması en güzel şekilde çalışacağı vaadinde bulundu.

Taliban kapı kapı dolaşıyor Taliban’ın, ABD ve NATO güçleriyle çalışmış kişilerin peşine düştüğü, teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef aldığı iddia edildi.

NATO'dan Taliban'a çağrı: Tahliyelere izin ver NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.