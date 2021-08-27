Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneler, Covid hastalarına yetişmekte zorlanıyor. Çarşamba günü ülkede hastanelerdeki Covid-19’lu sayısı 100.317’ydi. Bu, 9 hafta önceki rakamların 6 katı.

ABD Gıda Ve İlaç İdaresi’nin aşılarla ilgili bölümünün başkanı Dr. Paul Offit, “Covid vakaları geçen sene ağustos ayındakinden daha kötü. Geçen sene ağustosta aşı yoktu. Şimdi ülkenin yarısı aşılanmış durumda. Ama yine de rakamlar daha kötü” dedi.

Offit, bu duruma Delta varyantının yol açtığını söyledi.

ABD'de Covid-19'dan 1442 kişi daha hayatını kaybetti Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 1422 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 632 bin 310'a yükseldi.

ABD'den dikkat çeken rapor: Aşısızlar için risk 29 kat daha fazla ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı yeni raporda, Covid-19'a karşı aşılanmamış kişilerin virüsle enfekte olma olasılığının aşılılara göre 5 kat, hastaneye yatma olasılığının ise 29 kat fazla olduğunu belirtti.