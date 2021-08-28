Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Afganistan’ın bir önceki dönem Ulusal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Sayed Enver Sedat, başkent Kâbil’de yaşanan kanlı saldırıların arka planında istihbarat servislerinin olduğunu söyledi. Türkiye gazetesine konuşan Sedat “Taliban için ilk 72 saatlik zaman dilimi hayatî önem taşıyordu. Bu süre zarfında hükûmeti ilan etmeleri gerekiyordu. Bunu başaramadılar. Şimdi her geçen saat kaos ve karmaşa hedefinde olanların lehine işliyor. Afganistan üzerinde farklı hesapları olan küresel güçlerin uzun soluklu ve yıkıcı bir iç savaş senaryosu var ve gelişmeler bu plana hizmet ediyor” dedi.

HERKES HAZIRLIKSIZDI

"Afganistan’da ortaya çıkan manzara için ne Taliban, ne halk ne de uluslararası camia hazırlıklı değildi" ifadelerini kullanan Sayed Enver Sedat’a göre hem NATO hem de Çin- Rusya bloku Afganistan’a geri dönmüş planı yapıyor. Uluslararası etkinliğe sahip gizli servislerin DEAŞ’ı yeniden hortlattığı vurgusunu yapan Sedat "DEAŞ’ın bu planda çok önemli bir rolü var. Afganistan dışında birçok ülkede bölge ve ülkeler DEAŞ üzerinden dizayn edildi. Bu örgüt, Rusya ve Çin’e kendilerine yönelik terör ihracı gerekçesiyle müdahale konusunda meşruiyet sağlayabilir. Öte yandan ABD için de DEAŞ çok önemli ve güçlü bir terör kozu" değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ TERCİHİ BİLİNÇLİ

Terör örgütü DEAŞ uzun süreli sessizliğin ardından yeniden bütün dünyanın dikkatini çeken sansasyonel bir eylemle adından söz ettirdi. Kâbil saldırılarını üstlenen DEAŞ’a bağlı Horasan Emîrliği, 2014 yılında Irak merkezli DEAŞ'a bağlılığını bildirdi. Eski Afganistan Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Sayed Enver Sedat, örgüt merkezinin Celâlabat bölgesi olduğunu ve bu kritik süreçte yapılan DEAŞ tercihinin bilinçli bir seçim olduğunu söylüyor. Cüzcan, İmam Said gibi bölgelerde hücre yapılanmalar yolu ile faaliyet yürüten örgüt militanları 2014-2018 döneminde de Musul, Tikrit, Rakka, İdlib, Şam, Hama ve Halep bölgelerinde de savaştı. Afganistan’da sayıları 2 - 3 bin arasında değişen DEAŞ terör örgütünün finansman kaynağı ise bilinmiyor.

Taliban Sözcüsü: Tahliyeler 31 Ağustos'ta tamamlansın Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tahliye konusunda kararlı olduklarını, ABD ile herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını ve tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söyledi.

TALİBAN’A KARŞI ÇIKTILAR

Afganistan’ın resmî terör listesinde 23 örgüt bulunuyor. Bu örgütler arasında militan geçişleri olduğuna dikkat çeken Sayed Enver Sedat “Taliban’ın son dönem çıkışları ve ABD ile görüşmesi içerideki birçok radikal unsurun tepkisine sebep oldu. Çok sayıda militan, Taliban’ı mürtet ilan edip DEAŞ’a katıldı. Bu teröristler uygun zaman ve zeminde kullanılacak. Taliban’ı zayıf gösterme ve ülkede otorite boşluğu var görüntüsü DEAŞ aparatı ile verilecek. Bu konuda birden fazla ülkenin hazırlığı ve planı var” diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ’ı daha önce Menbiç, Rakka ve Deyrizor cephelerinden kara ve hava araçları ile Humus-Badiye bölgesine taşıyan ABD, 2018 yılında benzer bir operasyonu da Afganistan’da gerçekleştirdi. O dönem Afganistan’ın Seripul bölgesinde Taliban tarafından kuşatılan 300’den fazla DEAŞ militanı, CIA tarafından organize edilen özel operasyonla kurtarıldı. ABD helikopterlerini taşıdığı militanlar Kâbil’e getirildi. Taliban’ın on bir günlük şehir saldırıları döneminde eski yönetimin yüzlerce DEAŞ militanını cezaevlerinden serbest bıraktığı belirtiliyor.

Bir dönem Afganistan Çalışma Bakanlığı görevinde de bulunan Sayed Enver Sedat, Termiz bölgesinin önemli olduğuna vurgu yaptı ve DEAŞ’a Asya ülkelerinden gelen militan trafiğinin kesilmesi gerektiğini söyledi. DEAŞ terör örgütü, resmî verilere göre çoğunluğu eğitim kurumları ve pazar yerleri olmak üzere Afganistan’da 100’den fazla kanlı eylem gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban Havalimanı işletilmesini teklif etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: "Taliban'a geçecek" Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra havalimanının kontrolü Taliban'a geçeceğini açıkladı.

