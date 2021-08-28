Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Guterres, 30 Ağustos Pazartesi günü Afganistan’daki durumu görüşmek üzere beş daimî üye ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek. Öte yandan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT), Kâbil’de düzenlenen saldırıyı kınadığını açıkladı. Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada İİT’nin, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği (AB) adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de saldırıyı kınadığını açıkladı.

Afganistan'daki saldırının ardında istihbarat örgütleri var Afganistan üzerinde farklı hesapları olan küresel güçlerin uzun soluklu ve yıkıcı bir iç savaş senaryosu olduğunu söyleyen eski Ulusal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Sayed Enver Sedat “Kâbil saldırısının arka planında istihbarat servisleri var” dedi.

Afganistan ile köprüleri atmıyoruz Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Herat Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam edecek. Bugüne kadar bine yakın projeye imza atan TİKA’nın da ofisi açık kalacak.