Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 seviyede etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinden ilerlediği sürede şiddetini arttıran Ida Kasırgası, karaya ulaşmasına saatler kala hızı 4 seviyesine ulaştı. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen Ida Kasırgası'nın ABD'nin Louisiana eylatine bugün akşam saatlerinde ulaşması bekleniyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida’nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etti.

OTOYOLLAR TRAFİK NEDENİYLE TIKANDI

Meksika Körfezi’ndeki 80’den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durduruldu. Yetkililerin Louisiana’da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk ederken trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma görüldü.

HÜKÜMET BÖLGEYE YARDIM ETMEYE HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden Ida’nın çok çok tehlikeli bir fırtınaya dönüştüğünü belirterek federal hükümetin bölgeye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pazar günü New Orleans şehrini kategori 3 olarak vuran Katrina Kasırgasının 16’ncı yıl dönümünde şehir bu sefer Ida’nın tehdidi altında. Katrina Kasırgası sebebiyle şehrin yüzde 80’ini su basmış bin 800’den fazla can kaybı yaşanmıştı.

ABD'de Ida kasırgası Louisiana'yı tehdit ediyor Tropik fırtına Ida'nın hafta sonu "kategori 3" kasırgaya dönüşerek Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyor.

ABD'de kasırga alarmı! 140 bin hane elektriksiz kaldı ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde etkili olan Henri Kasırgası nedeniyle 140 bin haneye elektrik temin edilemiyor.

Henri Kasırgası, ABD’ye ulaştı Henri Kasırgasının, tropikal fırtınaya dönüşerek ABD'nin Rhode Island eyaletine kadar ulaştığı öğrenildi.