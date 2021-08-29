Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybında bilanço artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 761 bini aştı, son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 637 bin 259'a yükseldi.

California, 4 milyon 317 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 566 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 577, New York'ta ise 54 bin 159 olarak kayıtlara geçti.

YETŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 73'TEN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 203 milyon 992 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 101 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 636 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 636 bin 733'e yükseldi.

Çin’den ABD’ye Covid-19 raporu tepkisi Çin, ABD’nin Covid-19 ile ilgili yayımladığı raporuna tepki göstererek, raporun tamamen siyasi ve hayal ürünü olduğunu açıkladı.