Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarak devam ediyor. Günde yaklaşık 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ABD’de hastanelerdeki doluluk oranı da artıyor. ABD’nin güneyindeki Florida, Güney Carolina, Texas ve Louisiana’daki bazı hastanelerin oksijen sıkıntısı çektiği öğrenilirken yedek stokların yakında tükenebileceğini belirtildi.

CNN kanalına konuşan Premier adlı sağlık performans şirketinin yöneticisi Donna Cross, Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle oksijen talebinin arttığını ve hastanelerin bu talebe yetişemediğini belirtti. Cross, pandemi öncesinde oksijen tanklarının yüzde 90 dolu tutulduğunu ancak koronavirüs ile birlikte bu sayının yüzde 10-20 dolu olduğu belirtildi. Geçen hafta, Washington Üniversitesi, tahminlerine göre ABD'de aralık başına kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceğini açıklamıştı.

AB’DEN ABD’YE SEYAHAT KISITLAMASI MUAFI

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi. Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya listede yer almadı.

Rusya'da oksijen hattı arızalandı, 11 Covid'li öldü Rusya’da 425 hastanın tedavi gördüğü hastanede oksijen boru hattında oluşan arıza can kayıplarına sebep oldu. Oksijen ile nefes alan 11 korona hastası hayatını kaybetti.

Endonezya'da vaka rekoru: Oksijen yetersizliği yaşanıyor Endonezya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 31 bin 189 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana yeni rekor kayıtlara geçti.