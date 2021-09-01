Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki farklı bölgelerde en az bir hafta içerisinde onlarca çocuk gizemli yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklarda eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı ve mide bulantısı şikayetleri bulunduğu belirtildi. Bazı vakarda ise kol ve bacaklarda döküntü görüldü. Eyalette, çoğunluğu çocuk olmak üzere gizemli hastalık nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği binlerce çocuğun ise hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

COVİD-19 GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybedenlerde Covid-19 görülmediği bildirildi. Hastalığın nedeni henüz bilinmezken bazı doktorlar, sivrisinekler aracılığıyla insana bulaşan dang hummasından şüpheleniyor. Birçok hastada dang hummasının yol açtığı trombosit sayısında düşüş görüldüğü açıklandı.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta 32'si çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği Firozabad bölgesindeki sağlık yetkilisi Doktor Neeta Kulshrestha, hastanede tedavi gören hastaların özellikle çocukların çok hızlı bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Hindistan’da yerli üretim aşısına acil kullanım izni! Hindistan’da yerli üretim olan ve dünyanın ilk DNA bazlı korona virüs aşısı “ZyCoV-D” aşısına acil kullanım izni verildi.

Hindistan’dan Afganistan hamlesi! Tüm diplomatlarını tahliye etti Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon ve tüm diplomatların ülkeden tahliye edildiğini belirtti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 41 binin üzerinde Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti ve 41 bin 145 yeni vaka tespit edildi.