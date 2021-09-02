Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında 300 bin can kaybıyla en ölümcül olaylardan biri olan Etiyopya 1983 kuraklığı ve 2005'te 163,61 milyar dolarlık hasar oluşturan Katrina kasırgası gibi büyük felaketlerin de incelendiğini belirten WMO, sel ve sıcak hava dalgaları gibi hava felaketlerinin son 50 senede beş kat arttığını söyledi.

Söz konusu felaketler yüzünden 50 yılda iki milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken iki milyon ölümün yüzde 91’inden fazlasının gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği açıklandı. Hava felaketlerinin ekonomik maliyetinin ise toplamda 3,64 trilyon doları bulduğu aktarıldı. Global ısınma sebebiyle aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmasının yanı sıra 1970'lerden sonra afetlerin artma eğilimi gösterdiği kaydedildi.

ABD’yi vuran Ida Kasırgası’nda can kaybı yükseliyor ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi AFAD, Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e yükseldiğini duyurdu.