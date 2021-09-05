Son dakika haberine göre Pencşir, Taliban güçlerinin kontrolüne geçti. Bilginin, Taliban sözcüsü tarafından El Cezire'yle paylaşıldığı aktarıldı.
3 GÜN SÜREN SAVAŞIN ARDINDAN DÜŞTÜ
Sovyet Rusya işgalinde Rus güçleri ve daha sonrasında 1996-2001 iktidar döneminde Taliban'ın kontrol sağlayamadığı Pencşir Eyaleti 3 gün süren savaşın ardından düştü.
Taliban Sözcüsü savaşçılarının eyalet başkenti Bazarak'a girdiğini ve başta emniyet ve kamu kurumları şehir genelinde kontrol sağladıklarını duyurdu.
Taliban'ın Pençsir'de görevli Tacik asıllı komutanı tüm sivillerin canları güvende olacak açıklaması yaptı.
Taliban daha önce eyaletin 6 şehrinde kontrolü ele geçirmişti.
Hindikus Dağları ile çevrili Pencşir, Anaba, Bazarak, Peryan, Hınç, Derre, Roha ve Şıtel kentlerinden oluşuyor. Son olaylar nedeniyle göç hareketliliğinin yaşandığı Pencşir eyaletinde 175 bini aşkın sivil yaşıyor.
AB, Taliban'a ilk adımı attı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan’da yeni hükümet kuracak olan Taliban’la iletişim kuracaklarını söyledi.
Beyaz Saray'dan Taliban açıklaması Beyaz Saray, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi ile alakalı iddiaları yalanlayarak böyle bir konunun gündeme gelmediğini açıkladı.
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