Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İsrail’in en sıkı korunan hapishanelerinden biri olarak bilenen kuzeydeki Gilboa Hapishanesinden aralarında el-Aksa Tugayları komutanının da bulunduğu altı Filistinli mahkûm tünel kazarak firar etti.

Olay, kaçan kişileri gören bir çiftçinin polise yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. Firar, katı güvenlik tedbirleri ile bilinen İsrail güvenlik güçlerini şoka uğrattı. Ülkedeki güvenlik personeli alarma geçti. Polis, asker ve istihbarat birimleri köpekler ve hava desteği ile insan avı başlattı.

Uzun zamandır kazıldığı belirlenen tünelden kaçan kişilerin Cenin'e geçmeyi başarmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Firar eden mahkûmların aynı hücrede kaldıkları, üçünün geçmişte de kaçmaya teşebbüs ettiği belirtildi. Altı mahkûmun, bir ay boyunca bir posterin arkasına sakladıkları paslı kaşıkları kullanarak 10 metrelik tüneli kazdıkları ortaya çıktı. Başbakan Naftali Bennett İçişleri Bakanı Ömer Bar-Lev ile görüştü ve firarın "bütün güvenlik sistemlerinin çabalarını gerektirecek ciddi bir olay" olduğunu söyledi. Üst düzey bir polis yetkilisi, bunun ülkedeki bu türden en kötü olaylardan biri olduğunu ifade etti.

İSRAİL TAM BİR ŞOK İÇERİSİNDE

İsrail medyası firar olayı, “İsrail için rezil bir gün” olarak duyururken İbranice Walla web sitesinde, mahkumların "çelik kasa" olarak bilinen yüksek güvenlikli Gilboa hapishanesinden kaçışının saat 03.25'te başladığını ve yaklaşık yarım saat sonra konunun gardiyanlar tarafından fark edildiğini yazdı.

Yediot Ahranot gazetesi de söz konusu haberi, "İsrail'de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram" başlığıyla duyurdu. Haberde İsrail Hapishaneler İdaresinin, Gilboa Hapishanesi'ndeki yaklaşık 400 tutukluyu diğer hapishanelere dağıtma kararı aldığı kaydedildi.

Haaretz gazetesi ise İsrail İç İstihbarat Servisinden (Şabak), "firari mahkûmların, kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kurduğu ve kaçış operasyonu için onları bekleyen bir aracın olduğu" bilgisini aldıklarını aktardı. Haberde, Hapishaneler İdaresinden bir yetkilinin, olayı, "büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

İSLAMİ CİHAD VE HAMAS KUTLADI

İsrail kaynakları, kaçan kişilerin müebbet hapis cezası alan mahkûmlar olduğunu, üç ismin ise İsrail’in elindeki en önemli Filistinli mahkûm olduğunu öne sürdü. Filistin Mahkûmlar Kulübü, İsrail güvenlik sistemini şoke eden firar olayını gerçekleştiren altı Filistinliden birinin “ikinci initfada”nın sembol ismi olarak bilinen el-Aksa Şehitleri Tugaylarının eski Cenin lideri Zekeriya Zubeidi (46) olduğunu duyurdu.

İslami Cihad ve Hamas, sözcüleri aracılığıyla kaçış operasyonunu kutladı. İslami Cihad Hareketi lideri Davud Sahap, mahkûmları "Gilboa"dan kurtarma sürecini "İsrail güvenlik sistemini ciddi şekilde sarsacak büyük ve kahramanca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzir Barhoum ise "Bu, siyonist düşmanın ne olursa olsun asla kazanamayacağını bir kere daha ispatlıyor" dedi.

Filistinli El-Deek gazetemize anlattı: İsrail insanlık dışı işkence yapıyor İsrail’in alıkoyduğu ve doğumuna günler kala serbest bırakılan Anhar el-Deek “Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde 5 bin Filistinli var. Bunların 800’ü acil müdahale bekleyen hastalar” dedi.

İsrail güçleri Filistinlilere ait araziye zarar verdi İsrail güçleri, Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.