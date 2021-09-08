Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'dan aralarında devlet televizyonu RTVE'nin de olduğu 5 firma (RTVE, Atresmedia, Secuoya, TVG ve ETB) Türk televizyon kanalları ve yapımcıları ile toplantılar yaparak sektörde yeni alımlar ve iş birliklerini ele alacak. 2018'de "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ile Türk dizileriyle tanışan İspanyol halkı şimdiye kadar 20'yi aşkın Türk dizisi izledi. İstatistiklere göre 2018 yılında İspanyol televizyonlarında Türk dizilerinin kapladığı alan 461 saat iken 2020'de 3 bin 286 saate çıktı. İspanyolların "Kadın", "Kızım" ve "Masumlar Apartmanı" adlı dizileri en çok izlenen saat dilimlerinde bile tercih ettiği öğrenildi.

3 final, 2 yeni dizi ve 4 yeni sezon! Ekranlarda büyük değişim Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte ekranlarda değişim rüzgarı esiyor. Beklenen reyting oranına ulaşamayan diziler bir bir final kararı alırken, yeni başlayacak diziler ve yeni sezonunun ilk bölümü ile seyircisinin karşısına tekrar çıkmaya hazırlanan yapımlar diziseverleri heyecanlandırıyor. Peki bu hafta ekranlarda ne gibi değişimler olacak? Dizilerle ilgili gelişmeleri sizler için derledik