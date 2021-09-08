Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban mensupları tarafından kullanılan silahlarla ilgili görüntüleri analiz eden İngiliz ordu yetkilileri, savaşçıların silah kullanma tekniklerinin NATO kapsamında ABD ve İngiltere kuvvetleri tarafından öğretildiği gibi olduğunu ifade ettiler.

SİLAH TUTUŞLARINDAN TESPİT ETTİLER

The Times gazetesine konuşan bir İngiliz subay, Taliban savaşçılarının genelde Kalaşnikofları gelişigüzel tuttuklarını, bazı görüntülerde ise parmaklarının tetik üzerinde düzgün şekilde bulunduğunu belirterek, “İşte bu, bizden öğrendikleri güvenlik tekniğidir. Bunlar bizim eğittiğimiz adamlar” dedi.

Afgan askerlerin saf değiştirdikleri resmi olarak doğrulanmış değil.

ASKERLERİN SAF DEĞİŞTİRMESİ GÜVENLİK İÇİN

Özel güvenlik istihbarat firması Dragonfly’da istihbarat uzmanı Barbara Kelemen ise Afgan askerlerin Taliban tarafına geçmesinin, savaşçıların eski bağları, iktisadi gerekçeler ya da kendi ve ailelerinin güvenliği sebebiyle olduğunu dile getirdi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı Taliban Sözcüzü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da geçiş hükümetine Muhammed Hasan’ın liderlik edeceğini açıkladı.

Taliban Sözcüsü Mucahid'den Türkiye açıklaması Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İhlas Haber Ajansına verdiği özel röportajda, “Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz” dedi. Sözcü, aynı zamanda, "Dostlarımız olan Türkiye ve Katar teknik ekibi havaalanındaki çalışmaları devam ediyor ve çok ilerlemiş durumdalar” ifadesini kullandı.

Taliban, Pencşir'i tamamen kontrolüne aldığını duyurdu Taliban, Afganistan'ın Pencşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.