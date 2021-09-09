Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kasım 2015’te dokuz intihar bombacısı, Paris’te birkaç saat içinde, 130 kişinin ölümüne ve 400’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Bir futbol maçı sırasında Stade de France’ın dışında, Paris’teki bir dizi kafe ve restorana ve Bataclan konser salonunun içindeki seyircilere yönelik eş zamanlı saldırıları DEAŞ üstlenmişti. Bataclan’daki konser salonunda rehin alınan 90 kişi makineli tüfeklerle katledilmişti. Ülkede “yüzyılın davası” olarak değerlendirilen dava, saldırılarından altı yıl sonra dün başladı. Yaklaşık dokuz ay sürmesi beklenen yargılamalara 1.800 davacı ve 330 avukat katılacak.

9 MİLYON DOLARA ÖZEL SALON

Fransız hükûmeti, duruşma için Paris Adalet Sarayı’nda 9 milyon dolara özel bir mahkeme salonu inşa etti. 550 kişi ağırlayabilen salon, Fransa’da şimdiye kadar yapılmış en büyük ceza mahkemesi salonu hâline geldi. Davada, 14’ü hâkim karşısına çıkacak 20 sanık yargılanıyor. Hâlâ hayatta olan planlamaya doğrudan katılan tek kişi olan Salah Abdeslam yargılanacaklar arasında. Saldırıya karışan dokuz teröristten yedisi saldırılar sırasında öldü ve diğer ikisi beş gün sonra bir polis baskınında öldürüldü. Irak-Suriye bölgesinde öldüğü tahmin edilen beş DEAŞ mensubu da olmak üzere altı sanık gıyaben yargılanacak.Üç canlı bombanın kendilerini dışarıda havaya uçurduğu sırada stadyumun içinde bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve bazı bakanlar davaya şahit olarak katılacak.

Ortaköy saldırısı 'Bataclan' ve 'Orlando'yu hatırlattı İstanbul'da bir gece kulübündeki insanları hedef alan terör saldırısı, Avrupa ve ABD'deki benzer saldırıları akla getirdi.

Paris'teki terör saldırılarının hedefi Bataclan konser salonu açılıyor Paris'teki terör saldırılarında 90 kişinin öldüğü Bataclan konser salonu yeniden hizmete girecek.