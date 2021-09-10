Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, altı Filistinlinin Gilboa Hapishanesinden firar etmesinin ardından cezaevlerinde yaşanan gerginlikler sebebiyle Filistinli ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret randevularını iptal etme kararı aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün İsrail’in söz konusu kararını tutuklu ailelerine tebliğ ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaretlerinin eylül sonuna kadar ertelediğine dikkat çekilerek, söz konusu kararın cezaevlerinde yaşanan gerginlikler sebebiyle İsrail’in bir çeşit tutukluları cezalandırma uygulaması olduğu vurgulandı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısı yapmıştı. Filistin Esirler Cemiyetinin Basın Sözcüsü Emani Sarahne ise, önceki gün ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinden 6 Filistinli tutuklunun firar etmesinin ardından İsrail Cezaevleri İdaresinin (ŞABAS-IPS) tutuklulara yönelik çeşitli cezalar uyguladığını belirtmişti. Sarahne, İsrail güçlerinin baskın ve baskılarının ardından Gilboa, Megiddo, Negev, Rimon ve Ofer başta olmak üzere tüm İsrail cezaevlerinde çok ciddi gerginliğin hâkim olduğuna vurgu yaparak, uluslararası topluma Filistinli tutuklulara koruma sağlaması çağrısında bulunmuştu. ŞABAS’ın Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerine de son birkaç gündür çeşitli engeller çıkardığına dikkati çeken Sarahne, Filistinli tutukluların hayatlarının "tehlikede" olduğunu kaydetmişti.

10 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterilerinde 10 Filistinli, İsrail askerleri tarafından yaralandı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un Havvara ve Beyta bölgelerinde biri gerçek mermi, 9'u ise plastik mermi ile yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 89 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa edilen "yüksek güvenlikli" Gilboa Hapishanesi 2004'te açılmıştı. İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa'da, aynı koğuşta kalan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda, 10 metrelik tünel kazarak 6 Eylül sabahı kaçmıştı. Firar olayının ortaya çıkmasının ardından İsrail cezaevindeki tutuklulara yönelik baskılarını artırdı.

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