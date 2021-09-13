Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya’nın Kogi eyaletindeki Kabba kentinde gece saatlerinde bir cezaevine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı baskın düzenlendi.

240 MAHKUM FİRAR ETTİ

Nijerya Islahevi Hizmetleri (NCOS) sözcüsü Francis Enobore yaptığı açıklamada, silahlı saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında yoğun silahlı çatışma yaşandığını ve 240 mahkumun cezaevinden firar ettiğini söyledi.

1 ASKER VE 1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çatışmada 1 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 gardiyanın ise kayıp olduğu belirtildi. Bakanlık, baskın sırasında cezaevinde 15 asker, 10 polis ve 10 gardiyanın görevli olduğunu açıkladı. Saldırganların tel örgüyü geçmek için patlayıcı kullandığı öğrenildi.

844 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma açılırken, kaçan mahkumların yeniden yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan, Nijerya’nın Imo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bin 844 mahkum firar etmişti.

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