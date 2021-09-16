Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almaz-Antey Hava Savunma Kuruluşu tarafından geliştirilen Rus yüzeyden-havaya füze sistemi S-500'lerde sona gelindi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, hazır hale gelen s-500'lerin Rys ordusuna teslimatının başladığını kaydetti.

2017'DEN BU YANA TESTLERİ DEVAM EDİYORDU

Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, “Prometeus” olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, “Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı.” dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.

Suriye’de S-500 test edildi Rus S-500 hava savunma füze sisteminin Suriye’de testleri yapıldı.

'S-500’ü de düşünüyoruz' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, G20 Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ile Çin ziyaretlerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın S-500 teklifine Rusya'dan ilk yorum Erdoğan’ın Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının ardından S-500 sistemlerini Rusya ile müşterek olarak üretmeye yönelik sözlerini değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya’nın önceden böyle deneyime sahip olduğunu ve bu alanda iş birliğinin mümkün olduğunu belirtti.

Rusya S-500 füze radar sistemlerini başarıyla test etti Rus Savunma Bakanlığı kaynakları, S-500 Prometheus hava savunma sisteminin radar sistemi ve çok maksatlı radar istasyonunun başarılı bir şekilde test edildiğini ve seri üretime hazır olduğunu açıkladı.