Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 1980'de Hollanda'da doğan nesli, dünyanın en uzun boylu nesli olarak açıkladı. Kuruma göre 1980 doğumlu erkeklerin ortalama boyu 183,9 santimetre iken aynı yıl doğan kadınların ortalaması 175,6 santimetre. Verilerde, 2001'de doğan nesilde ortalama boyun 1980'de doğanlara göre erkeklerde 1 santimetre, kadınlarda 1,4 santimetre daha az olduğu bildirildi. 2001'de Hollanda doğanların ortalama boy uzunluğu 1980'dekilere göre kısalsa da açıklamada Hollandalıların hâlâ dünyanın en uzun toplumu olduğu belirtildi.

SON 4 NESİLDİR BOY ORTALAMASI DÜŞÜYOR.

Ortalama boydaki kısalmasının sebebi olarak Hollanda'ya gelen göçmen nüfus gösterildi. Son 4 nesildir Hollanda'da doğanların boy ortalamasının da kısalmış olmasına dikkat çekildi. Araştırmaya Hollanda'da doğan ve 19-60 yaş arasındaki 719 bin kişinin dâhil edildiği aktarıldı.



İşte dünyanın en uzun boylu lideri Dünyanın en uzun boylu 20 lideri arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama birinci seçildi.



Uzun boylu kadınlara kötü haber Uzun boylu kadınların, kısa boylu kadınlara oranla daha fazla yumurtalık kanserine yakalanma riski taşıdığı belirlendi.



Dünyanın en uzun boylu adamı, Hollywood yolunda! Kösen, yaptığı bir açıklamada, Hollywood'a gitmeye hazır olduğunu bildirdi.