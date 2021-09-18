Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Afganistan’da resmî olarak tamamlanan ve Türk şirketinin kazandığı Kâbil Havalimanı güvenlik hizmeti ihalesi ABD’den gelen tehditle iptal edildi. Akdeniz Güvenlik firmasının 2018 yılında 33 milyon 307 bin 589 bin dolar fiyat vererek kazandığı ihale, tehdit mektubu sonrası iptal edildi. Ardından da Kâbil Havalimanı güvenlik hizmetleri, 6 milyon dolar fazla ödenerek 39 milyon dolara Eric Prince’in sahibi olduğu Blackwater’a verildi.

MEKTUBU EŞREF GANİ OKUDU

İhale olayının tüm detaylarını Türkiye gazetesine dönemin önemli bakanlıklarından birisinin başında olan isim anlattı. Taliban’ın Kâbil’e girmesi sonrası ülkeden ayrılan ve hâlen ailesi Kâbil’de olduğu için isminin gizli kalmasını isteyen eski Afgan bakan, tehdit mektubunun bizatihi Eşref Gani tarafından Ulusal Güvenlik toplantısında okunduğunu söyledi.

‘TÜRKLERDEN Mİ İZİN ALACAĞIZ?’

Söz konusu mektubun tehdit ve emirle karışık bir üslupla yazıldığını kaydeden Afgan bakan, mektupta ‘CIA ajanları Türklerin izni ile mi Afganistan’a girip çıkacak? Böyle bir ihtimal tüm faaliyetleri baltalar. Amerikan yönetimi buna izin veremez’ ifadelerinin yer aldığını anlattı.

GİZLİ AJANDA

Amerika ile yürütülen ilişkilerin şüphe ve çok bilinmeyenli denklem üzerinden yürüdüğüne vurgu yapan Afgan bakan "Bize açıklamadıkları gizli bir ajandaları vardı. Amerikan kanadı Türk, Hazara, Tacik ya da Aymakların etkin görevler almasını istemiyorlardı. Aynı şeyler AB, Çin ve Rusya için de geçerli. Hepsinin ortak isteği, çabası Afganistan’da Peştunların iktidarda kalması ve onlarla muhatap olmak. Bu durumu Taliban’ın açıkladığı kabineyi görünce çok daha net anlaşılabilir. Orada 33 kişilik kabine de sadece 1 Özbek ve 2 Tacik isme yer verildi’’ dedi.

DEAŞ, PROJEYİ VURACAK

"ABD’nin Afganistan’ın geleceğine yönelik farklı planları var. Çok daha düşük maliyetlerle yeniden dönüşün hesaplarını yapıyorlar" diyen eski Afgan bakan şöyle devam ett: Taliban bileşeni birçok kişi ve grup önümüzdeki süreçte DEAŞ başta olmak üzere farklı eğilimlere dâhil olacak. Hükûmetin ilanı sürecinde grup içerisinde çok ciddi tartışmalar yaşandı. Taliban’ın omurgasını Gelcai, Meşrikiler ve Durailer oluşturuyor. İç dinamikler açısından varolan potansiyel ülkeyi terörize etme sürecinde etkin biçimde kullanılacak. Washington yönetimi DEAŞ üzerinden Afganistan’da yeni bir kaos üretme ve bunu Tacikistan, Özbekistan, Kırgızıstan, Türkmenistan ve Tacikistan başta olmak üzere bölge ülkelerine taşıma planları yapıyor. Öncelikli hedef ise Türkiye’nin de dâhil olduğu Bir Yol Bir Kuşak projesi olacak.

MAĞDUR EDİLDİK

Görüşlerine başvurduğumuz Akdeniz Güvenlik CEO'su Süleyman Oğuz ciddi mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Oğuz şöyle konuştu: İhaleyi kazandığımız açıklandı ve on binlerce dolar maliyetle özel kıyafet ve ekipman satın aldık. Daha sonra ihalenin iptal edildiği bildirildi. Gerekçe olarak ‘Ulusal Güvenlik’ kararı denildi. Verdiğimiz teminat mektubundan da zarar ettik Maddi kaybımız bugünkü rakamlarla 1,5 - 2 milyon TL. İhale, 6 milyon dolar fazlasına Oliv Group isimli bir ABD şirketine devredildi. Afganistan yönetimi zararlarımızı hiçbir biçimde tanzim etmedi.

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