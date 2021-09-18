Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Hükûmet Sözcüsü Nadir Said "İki ülke arasında sanayi, tarım, tarımsal karantina, sosyal işler, havacılık güvenliği, deniz kirliliğiyle mücadele, araştırma, deniz kurtarma, konut, inşaat, gençlik, spor, petrol ve gaz alanlarından 14 mutabakat muhtırası imzalandı. Bunun yanı sıra Libya'da uygulanması planlanan projeleri gerçekleştirecek Mısırlı şirketlerle 6 anlaşmaya imza atıldı" dedi. Libya'da Mısırlı şirketler tarafından yapılacak projeler arasında Trablus kenti üçüncü çevre yolu, ülkenin kuzeybatısındaki Millite'de ve kuzeydoğusundaki Derne'de iki gaz istasyonu, Ecdabiye Calu arasındaki yol bakım onarımı yer alıyor. Öte yandan Libya ekonomisi için önemli olan iki önemli gelişme daha yaşandı. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil "Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferlerini bu ay sonunda başlatmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca Tunus'la iki aydan fazla süredir yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle kapalı olan sınır kapıları da dün yeniden açıldı.

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Şu an ilk etapta iki yolcu gemisiyle bu seferleri başlatacağız. Gemilerin her biri 400 yataklı. Biri 1200, diğeri 700 yolcu kapasiteli." dedi.

Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 7 ayda yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.