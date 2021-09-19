Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, pilotlar arasında Bakan Atiyye'nin de bulunduğu üç F-15QA uçağının ABD'de test uçuşlarını gösteren bir video paylaştı. Test uçuşunun yapıldığı bölgeye dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Aralık 2017'de Washington, Katar ordusunun talep ettiği özelliklere göre geliştirilecek ve "Ebabil" adını taşıyan "F-15QA" olmak üzere 36 adet "F-15" savaş uçağının Doha'ya satıldığını duyurmuştu.

Katar’ın ABD ile yaptığı 12 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen F-15QA tipi savaş uçağı ilk uçuşunu geçen Nisan ayında gerçekleştirmişti. İlk uçuş sonrası açıklama yapan uçağın üreticisi Boeing şirketi, "Boeing, bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş versiyon olan F-15QA savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer vermişti.



ABD, İncirlik'teki F-15'leri çekiyor ABD, geçen ay İncirlik Hava Üssü'ne gönderdiği 12 F-15 savaş uçağını Türkiye'den İngiltere'ye çekiyor.



Türkiye ve ABD arasında Suriye sınırına F-15 pazarlığı Rusya’nın Türk hava sahasını peşpeşe ihlal etmesinin ardından ABD tarafından 6 Kasım’da İncirlik’e gönderilen 6 adet F-15C tipi savaş uçağının Suriye sınırında devriye uçuşuna çıkması gündemde.