Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın eyalet sağlık bakanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkede aşı yaptırmak istemeyenlerle ilgili yeni bir kararlar alındı.



DEVLETTEN TAZMİNAT ALAMAYACAKLAR!

Karara göre 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar koronavirüse yakalanmalarının ardından karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak. Bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak.

HIZLI TEST ÜCRETLERİNİ AŞISIZLAR ÖDEYECEK

Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı testlerin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek. 12-17 yaşlarındaki gençler ve çocuklar ile hamileler ise bu testleri 31 Aralık’a kadar ücretsiz yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı Spahn, bu yeni kuralların aşı yaptırmak istemeyenlere bir baskı değil, adil olmayla ilgili bir durum olduğunu belirterek, "Kendilerini ve başkalarını aşı yoluyla koruyanlar, aşı olmayanlar için neden para ödediklerine ilişkin haklı bir soru soruyorlar." dedi. İnsanların aşı olma konusunda özgür olduklarına işaret eden Spahn, ancak insanların verdikleri bu kararla sorumluk taşımaları ve maddi sonuçlara katlanmaları gerektiğini kaydetti.



'TOPLUMUN ÖDEMESİNİ BEKLEYEMEZLER'

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de salgınla mücadelede aşı olmak istemeyenlerin de sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Sağlık gerekçesi olmayan herhangi bir nedenle aşı yaptırmayı reddedenler kazanç kaybını toplumun ödemesini bekleyemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da 1 Kasım’a kadar geçerli olacak yönetmeliğe göre, Covid - 19 nedeniyle karantinaya girmek zorunda kalan çalışanlara, evde kaldıkları ilk 6 haftada maaşının tamamı, yedinci haftadan itibaren ise yüzde 67’si devlet tarafından ödeniyor.



Almanya'da aşılananların sayısı 100 milyonu aştı Almanya'da koronavirüse karşı aşılananların sayısının 53 milyondan fazlası yalnızca ilk doz olmak üzere 100 milyonu aştığı belirtildi.



BioNTech tek başına Almanya ekonomisini büyüttü Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren BioNTEch’in, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin büyümesini yüzde 0,5 artırabileceği açıklandı.2021'de Almanya ekonomisinin yüzde 4 büyümesi öngörülürken, BioNTech’in de genel GSYİH büyümenin kabaca sekizde birini oluşturabileceği belirtildi.