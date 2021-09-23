Türkiye Gazetesi

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.

DAHA İSTİKRARLI BİR İLİŞKİ İSTİYOR

Borrell'in Putin'e AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal, siber tehditler, dezenformasyon ve diğer hibrit tehditler konularında anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.

İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde iş birliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.

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