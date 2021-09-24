Türkiye Gazetesi

Kore Yarımadasında son zamanlarda süren füze gerginliği sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'den Kuzey'e kritik bir çağrı geldi. Moon Jae-in, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair 'resmi' bir açıklama yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu çağrıya verdiği cevapta savaşın sona erdiğine dair açıklama yapma konusunda istekli olduklarını ifade ederken, Güney Kore'nin kendilerine karşı 'düşmanca politikaları, çifte standardı ve önyargıları terk etmesi' şartıyla teklifi görüşebileceklerini ifade etti

Kim Yo-jong açıklamasında, "Yalnızca böyle bir ön koşul yerine getirildiğinde, yüz yüze oturup savaşın önemli ölçüde sona erdiğini ilan etmek, Kuzey-Güney ilişkileri ve Kore yarımadasının geleceğini tartışmak mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı, 'barış anlaşması' imzalanmadığı için teknik olarak devam ediyor.

SAVAŞ 'TEKNİK OLARAK' DEVAM EDİYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Salı günü New York'taki BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, savaşın resmi olarak sona erdirilmesi yönündeki çağrısını yinelemişti.

Moon, konuşmasında, "Uluslararası kamuoyunu bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırıyorum, Kuzey ve Güney Kore taraflarıyla ABD ve Çin'in bir araya gelerek savaşın bittiğini ilan etmesini istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmiş, 27 Temmuz 1953'te ateşkes ilan edilmişti. Ancak savaş, 'barış anlaşması' imzalanmadığı için teknik olarak devam ediyor.

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