Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde 76.’sı düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında CBS News kanalına röportaj verdi. CBS News, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 hava savunma sistemleri konusundaki kararlılığına dikkat çekti. CBS News dış haberler muhabiri Margaret Brennan, Türkiye'nin S-400 sistemlerinden yeni partının satın alıp almayacağına sorarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 hakkındaki sözlerini aktardı.

“BUNUN KARARINI VERECEK OLAN BİZİZ”

Gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusuna "Tabii ki, evet" ifadeleriyle yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde sürdürdü: "Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusu olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararlara da kimse müdahale edemez."

ERDOĞAN BİDEN YÖNETİMİNE DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları aktarmıştı: "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı.''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CBS News kanalına röportaj verdi.

Erdoğan'dan BM Enerji Diyaloğu Toplantısı’na video mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı’na video mesaj gönderdi.