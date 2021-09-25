Türkiye Gazetesi

Küba'dan Rusya'ya seyahat etmek isteyen yolcular, kabusu yaşadı. Söz konusu yolcu uçağının motoruna kuş sıkışması üzerine alev topları etrafı sardı. Pilotların son anda durumu fark etmesi üzerine facianın eşiğinden dönülerek, kalkış hazırlığındaki uçuşun seferi iptal edildi ve yolcular tahliye edildi.

UÇAĞIN KANATLARININ ALTINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Varadero kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya seyahat eden Rus havayolu şirketi Azur Air'e ait ZF556 sefer sayılı uçak, yolcuları aldıktan sonra kalkışa geçti. B767-300 tipi uçak kalkış için hızlandığı sırada sağ motoruna kuş sıkıştı. Uçağın motorundan alev topları çıkarken, alevlerin kanatların altından çıktığı anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Pilotların durumu fark ederek kalkışı iptal etmesi ile facianın önüne geçilirken, Azur Air uçağı güvenli şekilde yavaşlatıldı. Uçak, bakıma alınmak üzere aprona döndü.

YOLCULAR UÇAKTAN TAHLİYE EDİLEREK OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Azur Air’den yapılan açıklamada, yolcuların uçaktan tahliye edilerek otellere yerleştirildiği duyuruldu. Dün yaşanan olayın ardından havayolu şirketinin söz konusu seferi bugün gerçekleştirdiği ve yolcuların gece saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova'ya ulaşacakları öğrenildi.

Rusya'da uçak sert iniş yaptı, 4 kişi öldü Rusya'nın İrkutsk bölgesinde meydana gelen olayda 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçak sert iniş yaptı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı! Tüm ekipler harekete geçti Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından uçak düştü ihbarı yapıldı. Ekipleri harekete geçiren uçak düştü ihbarı ise asılsız çıktı. Bölgeye gelen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, “Eğitim uçağının düştüğü ile ilgili ihbar geldi, hemen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesi ile araştırma yapacağız, inşallah asılsız ihbardır diyoruz” dedi.