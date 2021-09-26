Türkiye Gazetesi

Kontrolden çıkan bir araç, düğün yerini kana buladı. Düğün salonunun önünde duran 3 vatandaş hızla gelen araçtan kaçamayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

2'Sİ KADIN 1'I ÇOCUK 3 YARALI

Mısır'ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğünü trajediye çevirdi. Aracın düğün salonu önünde yayaların arasına dalması sonucu 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

KAZA ANI SANİYE SANYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın, düğün salonunun önündeki bir sokak lambasının yanında duran bir grup kişiye çarptığı ve söz konusu şahısların aracın altında kaldığı görüldü.

Olay yerine Mısır güvenlik ekipleri sevk edilirken, 3 yaralı Faqous General Hospital'e kaldırıldı. Yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi.