Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın Girit adasında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, yerin 2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken, depremin merkez üssünün Kandiye kentinin 21 kilometre güneydoğusu olduğu bildirildi.
Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Son dakika: Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.