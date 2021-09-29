Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bulunan Christies adlı müzayede evi tarafından 6 Osmanlı padişahına ait portreler dün satışa sunuldu. Yağlıboya yöntemiyle yapılan 1600’lü yıllardan kalma tablolarda I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim’in portreleri yer alıyor. Portreler için 800 bin ile 1 milyon 200 bin paunt arasında değer biçildi. Müzayede evinin resmî internet sitesinde yer alan açıklamada, portrelerden “16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması” olarak bahsedildi. Portreler, 1579’da Venedik’te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın isteğiyle üretilmeye başlandı. Venedik’te hazırlanan portreler daha sonra aynı yıl eylül ayında İstanbul’a gönderildi. Portrelerin tarzları sebebiyle İtalyan ressam Paolo Veronese veya önderliğindeki ressamlar tarafından yapıldığı değerlendiriliyor.

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