Türkiye Gazetesi

İspanya da koronavirüsün etkisini yitirdiğini söyleyerek başkent Madrid'deki tüm kısıtlamaları kaldırıyor. 17 özerk bölgelerden biri olan başkent Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda uygulanan tüm koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı. Hafta başından itibaren kısıtlamasız hayata geçecek olan Madrid'de 18 yaş üstünde aşılaması tamamlananların oranı yüzde 90 seviyesinde.

PAZARTESİDEN İTİBAREK KISITLAMALAR KALKIYOR

Başkan Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz." dedi.

Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak.

GENEL KAPANMA HARİCİ AÇIK KALMIŞLARDI

İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu.

Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor.

MADRİD'DE KORONAVİRÜS

Ülkede Covid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti.

Madrid'de 18 yaş üstünde Covid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.