Türkiye Gazetesi

Meksika'da, otoyol köprüsünün çökmesiyle facia yaşandı. Adeta yarılan zemin, o esnada seyir halinde olan vatandaşları yuttu. 1 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

TALİHSİZ KADIN ARACIYLA KÖPRÜNÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Ülkenin San Luis Potosi eyaletinde yer alan Cerritos ile Tula şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda bulunan köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.



Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişinin çökme sırasında aracıyla köprünün üzerinden geçen bir kadın olduğu belirtilerek, aracın köprü enkazının altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, yaralıların ise köprüde çalışan işçiler olduğunu açıkladı.

Söz konusu köprü, 9 Temmuz’da yoğun yağışlardan zarar görmüş, çatlayan asfaltın ve yumuşayan zeminin onarımı için 4 gün boyunca trafiğe kapatılmıştı.

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