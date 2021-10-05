Türkiye Gazetesi

ABD’de Hollywood film endüstrisi çalışanları yoğun bir çalışma maratonu içinde olduklarından ve bu çalışmalarının karşılığını alamadıklarından dertli.

Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları İttifakı (IATSE) sendikası, eylül ayında bir anket düzenleyerek üyelerinin fikrini sordu. 60 bin işçinin yüzde 98’i greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Sendika Başkanı Matthew Loeb, “Bu oylama, film ve televizyon sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra hayat kaliteleriyle de ilgilidir. Üyeler güçlü ve açık bir şekilde konuştu” dedi.

HOLLYWOOD’UN 128 SENELİK TARİHİNDE İLK OLACAK

İşçilerden gelen bu büyük talep üzerine grev ilan edebileceği ifade ediliyor. Sendika, grev kararından önce sektörde çalışma şartları ve ücrette “anlamlı” bir düzeltme yapılması için çalışıyor. Netflix, Disney, Hulu, HBO, Amazon ve Paramount gibi dev stüdyolar, henüz IATSE ile anlaşma yapmış değil. Bu kuruluşlar, salgın sebebiyle maliyetlerde büyük artış olduğunu gerekçe göstererek ücret artışına yanaşmıyor. Greve gidilmesi Hollywood’un 128 senelik tarihinde ilk olacak. Sendikanın ABD ve Kanada’da 150 bin üyesi var.

Alev Alatlı: Hollywood dediğin sanayi mahallesi Alev Alatlı: Sinema sanat değil bir endüstridir. Filmler de tüketim malıdır. Hollywood’a sanayi mahallesi diyebilirsiniz. Herhangi bir fabrika ne kadar sanat icra ederse, Hollywood da o kadar eder.

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