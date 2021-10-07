Türkiye Gazetesi

AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko'yu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti: "Biz sayfayı çevirmek ve komşumuz Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır. Ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki, böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum, 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir."

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev gözyaşlarını tutamadı: ‘Her zaman gözümün önünde onlar vardı’ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyarette hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.