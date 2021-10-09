Türkiye Gazetesi

17 Eylül'de yayınlanan ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, haberlere konu olmaya devam ediyor. Fransa'da Squid Game temalı bir dükkana girmek isteyenlerin neden olduğu kargaşadan sonra bir haber de Belçika'dan geldi.

Belçika'da bulunan bir ilkokul, öğrencilerin tenefüs sırasında bahçede dizideki oyunları oynaması üzerine alarma geçti. Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunan bir gönderi paylaşarak velilerden çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

"ÖĞRENCİLER KAYBEDEN KİŞİYE DAYAK ATIYOR"

Independent Türkçe'nin haberine göre; okul yönetiminden yapılan açıklamada; "Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada bahsedilen '1-2-3 güneş' oyunu, dizideki 'kırmızı ışık, yeşil ışık' adlı oyuna denk geliyor.

Büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu için sinyaller verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor.

DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK

Okulun sosyal medya hesabındaki mesaja 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı. Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.

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