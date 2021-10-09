Türkiye Gazetesi

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde yeni Ebola vakası tespit ettiklerini bildirdi.

Mbungani, 6 Ekim’de Ebola şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğun Ebola testinin pozitif çıktığını belirtti.

Temaslı 100 kişinin tespit edildiğine dikkati çeken Mbungani, sahada bütün önlemlerin alındığını ve yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs’ta KDC’de 12. dalga Ebola salgınının bittiğini duyurmuştu.

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını sona erdi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 ay önce başlayan 12. Ebola salgınının bittiğini duyurdu.

Gine'de ebolaya karşı aşı kampanyası başlatıldı Gine'de yeniden patlak veren ebola salgını için aşılama kampanyası başlatıldı.

DSÖ, Gine'ye 11 bin doz ebola aşısı yollayacak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de yeniden patlak veren ebola salgınına karşı 11 bin doz aşı yollayacağını duyurdu.