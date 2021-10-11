Galler'de yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugünden itibaren gece kulüpleri ve kalabalık etkinliklere katılımlarda aşı pasaportu mecburiyeti getirildi.
Yeni uygulama kapsamında 18 yaşından büyükler, gece kulüplerine, 500'den fazla kişi için koltuksuz iç mekan etkinliklerine, 4 binden fazla kişinin açık havada ayakta katıldığı etkinliklere ve 10 binden fazla katılımcısı olan herhangi bir etkinliğe katılımlarında ya aşı pasaportu ibraz edecek ya da aşı durumlarını gösteren resmi belge gösterecek.
Galler, salgın başladığından bu yana ülkede en fazla enfeksiyon görülen yerler arasında. Bölgede enfeksiyon daha çok gençlerde görülüyor.
İnsanlar, son 48 saatte alınmış negatif yanal akış testi de ibraz edebilecek. Koronavirüs testi ya da aşı durumu konusunda sahtecilik ise suç teşkil edecek ve faillerine para cezası verilecek. Galler, salgın başladığından bu yana ülkede en fazla enfeksiyon görülen yerler arasında. Bölgede enfeksiyon daha çok gençlerde görülüyor.
Galler'de İngiliz monarşisine rest! Prense ihtiyacımız yok İngiliz monarşisinin bir parçası olan Galler'de, prenslik karşıtı reklam afişleri bilboardlara asıldı.
Galler’de isyan: Aracı yakıp filme aldılar Galler’de daha önce polisle sıkıntı yaşayan ve ay başında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mayhill sakini Ethan Powell’ı anma gösterileri rayından çıktı ve polise karşı büyük bir isyana dönüştü.
Galler’de aşı pasaportu mecburi oldu
Galler’de aşı pasaportu mecburiyeti getirildi, kart ibraz edemeyen eğlence mekânlarına giremeyecek
Galler'de yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugünden itibaren gece kulüpleri ve kalabalık etkinliklere katılımlarda aşı pasaportu mecburiyeti getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : Galler,koronavirüs,aşı,pasaport,