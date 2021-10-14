Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına ait İHA’nın bugün ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen İHA’nın Füzuli ili sınırlarında Azerbaycan Ordusu’nun mevzileri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirmeye çalıştığı aktarıldı. Bakanlık, söz konusu İHA’nın fotoğraflarını da paylaştı.

'Ermeni ihanetlerine son' Prof. Dr. İbrahim Öztek, “İstanbul’da yapılacak sözde Ermeni soykırımı gösterilerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Ermeni ihanetlerine son” dedi.