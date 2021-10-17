Türkiye Gazetesi

Çin’in Dünya yörüngesine kurduğu ve uzay istasyonuna gönderdiği ikinci taykonot ekibi görevlerine başladı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) ise taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'nun istasyonunun çekirdek modülüne girdiğini bildirdi.

Şıncou-13, dün yerel saatle 00.23'te, Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılmıştı. Mekik yaklaşık 6 saat sonra uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlenmişti.

BAYRAMI UZAYDA KUTLAYAN İLK TAYKONOT GRUBU OLACAK

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede görev yapacak. Görev kapsamında uzay istasyonunun kurulması için gerekeli kritik teknolojiler test edilecek. Ekip, Çin yeni yılı Bahar Bayramı'nı uzayda kutlayan ilk taykonot grubu olacak.

“UZAY SEFERİ KAHRAMANI”

Ekipte 55 yaşındaki görev lideri Cai'nin yanı sıra, 41 yaşındaki kadın taykonot Vang Yaping ve ilk uzay yolculuğunu yapan 41 yaşındaki Yı Guangfu yer alıyor. Seferin komutanlığını üstlenen Cai, daha önce 2008'de Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

UZAYA ÇIKAN İKİNCİ ÇİNLİ KADIN

Ekipte yer alan kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kateden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu. İlk kez uzay görevine çıkacak olan Yı ise 2010'da ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Uzay İstasyonunda görevlendirilen ilk kadın taykonot

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

HAZİRAN AYINDA İSTASYONA GÖNDERİLMİŞTİ

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti. Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi "Şıncou-12" mekiği ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

İSTASYONUN 2022’DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak. Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.​​​​​​​

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