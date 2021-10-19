Türkiye Gazetesi

ABD, Yunanistan'ın Türk sınırına yakın Dedeağaç bölgesine kasım ayında yeni bir askerî sevkiyat yapacak. Bunun en büyük sevkiyat olacağını söyleyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Bu defa Dedeağaç’a gelecek ABD uçakları ve helikopterlerin sayısı, her defasından fazla olacak" dedi.

Yunan Ta Nea gazetesi, sevkiyatın detaylarının Yunan ve Amerikalı yetkililer tarafından eylül ayında görüşüldüğünü söyledi. Yunan gazetesine göre ABD'nin bu bölgeye askeri yığınak yapma amacı boğazları baypas etmek. ABD’nin Dedeğaç’a verdiği önemin bir diğer sebebi ise Türkiye'yle Rusya'nın yakınlaşması durumunda bir karşı denge oluşturmak.

Dedeğaç bölgesine ilk sevkiyat "Defender Europe 21" tatbikatı için yapılmıştı. Bölgeye 145 helikopter, 1800'ün üzerinde zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel getirilmişti. Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerini kapsayan tatbikata ilk kez Yunanistan dahil edilmişti. Dedeağaç limanının yanı sıra ABD'ye, Yunan Kara Kuvvetlerine ait "Yunuli" karargâhı da tahsis edildi. Tesiste, 300'ü aşkın Amerikan askeri barınabilecek.

GÜNEY AVRUPA'DA TATBİKAT

Öte yandan NATO, Güney Avrupa'da 14 müttefik ülkeden aralarında nükleer silah kapasitesine sahip olanların da bulunduğu onlarca savaş uçağının katılımıyla tatbikata başladı. "Steadfast Noon" (Sarsılmaz Doruk) adlı caydırıcılık tatbikat hafta boyunca devam edecek.

Yunanistan'a gözdağı: Mavi Vatan'da iki dev tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri, 18 Ekim'de ve 1 Kasım'da Mavi Vatan'da iki büyük tatbikat gerçekleştirecek.

Yunan bakan şov peşinde: Durum her an savaşa gidebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye’ye tehditler savurarak, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu” dedi.