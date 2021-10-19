Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Afrika’da giderek artan sıcaklıklarla ilgili uyarılarda bulundu. WMO’nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, kıtanın hava felaketlerine uyum sağlama yeteneğine ilişkin endişe veren durumlar ortaya konuldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ TEHDİT EDİYOR

Raporda, iklim değişikliğinin yüzyılın ortasına kadar kıta gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 3'ünü azaltabileceği kaydedildi. Sera gazı emisyonlarının yüzde 4'ünden daha azını oluşturan Afrika'nın iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

AŞIRI YOKSULLUK SÖZ KONUSU

Kıta genelinde tarlaların şimdiden kuraklığa meyilli olduğunun altı çizilerek, kıtada etkili olan aşırı yoksulluğun da insanların iklim koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı vurgulandı.

BUZULLAR ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Bununla birilikte, Afrika'nın kayıtlara geçen en sıcak 3. yılının 2020 olduğu aktarılan raporda, ünlü doğu buzullarının erimeye devam edeceği belirtildi.

20 YIL İÇİNDE YOK OLACAKLAR

Tanzanya'da bulunan ve kıtanın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, Kenya'daki Kenya Dağı ve Uganda'daki Rwenzoris olmak üzere 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı belirtilerek, 118 milyon aşırı yoksul kişinin (günde 1.90 dolardan az gelirle geçinenler) kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

ÇEKİRDEK İSTİLASI UYARISI

Gerekli önlemler alınmazsa, büyük ölçüde tarıma bağımlı kıtada her geçen yıl kötüleşen kuraklığın yanı sıra 2020'de Doğu ve Batı Afrika'da yaşanan geniş kapsamlı sellerin ve 1 yıl önce başlayan rekor seviyede çekirge istilasının devam edeceği belirtildi.

“GERİ DÖÜNÜŞÜMÜ OLMAYAN BİR DEĞİŞİM”

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas raporda, "Yakın gelecekte tamamen erimesi beklenen Doğu Afrika'da kalan son buzulların hızla küçülmesi, dünyada geri dönüşü olmayan bir değişim tehdidine işaret ediyor” dedi. Söz konusu rapora göre, Sahra altı Afrika'nın daha kötü sonuçları önlemek için her yıl 30 ila 50 milyar dolar veya GSYİH'nın yüzde 2 veya 3’ü miktarında bir harcama yapması gerektiği tahmin ediliyor.

2.5 KAT ARTTI

2020'de tahminen 1.2 milyon kişinin fırtınalar ve sel nedeniyle tahliye edildiği belirtilen raporda, bu sayının aynı yıl içinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin yaklaşık 2.5 katı olduğu aktarıldı.

20 yıl içerisinde buzullar yok olacak.

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