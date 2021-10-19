Türkiye Gazetesi

Avustralya Arlparra'daki spor karnavalına katılan 21 yaşındaki Shaun Emitja ve 14 yaşındaki Mahesh Patrick'ten günlerce haber alamayan aileleri 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı alan ekipler ise havadan ve karadan arama çalışmalarına başladı. Günlerce yürütülen arama çalışmalarından sonra Mahesh, Cuma gecesi geç saatlerde bir topluluk üyesi tarafından çalılık alanda, Emitja ise ertesi gece bulundu. İkili, Çarşamba günü birbirinden ayrılmıştı.

“HAYATTA KALABİLDİKLERİ İÇİN ÇOK ŞANSLILAR”

Avustralya Kuzey Bölgesi Polisi Güney Kesim Komutan Vekili Kirsten Engels, ikilinin susuz ve bitkin olmaları dışında durumlarının iyi olduğunu söyledi. Engels, Pazartesi günü muhabirlere yaptığı açıklamada, "Hayatta kalabildikleri için çok şanslılar, o bölgenin şartlarının ne kadar zorlu olduğunu hepimiz biliyoruz."

10 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

İkilinin kamyoneti Pazartesi günü Arlparra'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda mahsur kaldı. Salı gününe kadar araçta kalan ikili, bir tepenin üstünde bulunan bir su kaynağına ulaşmak için 10 kilometre yürüdü.

“HAYATTA KALMA İÇGÜDÜSÜ İNANILMAZ”

Engels, ikilinin Çarşamba günü birbirinden nasıl ayrıldığının bilinmediğini ama Mahesh'in bulunmadan önce tek başına günlerce 35 kilometre yürüdüğünü söyledi. Engels, "14 yaşındaki biri için, gösterilen bu çaba muhteşem, direnç ve hayatta kalma içgüdüsü inanılmaz" diye konuştu. Polis, Mahesh'ten aldığı bilgiler ışığında, canlı bulunmasından umut kesilen Emitja'yı da buldu.

“ARABADA KALIN”

Korkunç deneyimin ardından konuşan Engels, Outback'te seyahat edenleri, bozulan arabalarını terk etmemeleri gerektiği konusunda uyardı. "Arabada kalın, bunu ne kadar vurgulasak azdır" diyen Engels, şöyle devam etti: "Araba, pek çok unsura karşı bir miktar koruma sağlar. Arama ekiplerinin ilk bakacağı yer arabadır ve (havadan) tespit edilme açısından çok daha büyük bir hedef oluşturur"

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