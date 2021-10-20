Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, işgal ettiği Filistin topraklarında Müslümanları tahrik etmeye devam ediyor. Yapılan son tahrik, Batı Şeria'nın el-Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde gerçekleşti.

Cami çevresinde tedbirleri sıkılaştıran İsrail askerleri, kritik kavşak ve girişlerde askerî kontrol noktaları kurdu. Camiye gitmek isteyen Filistinlileri engelleyen İsrail askerleri önceki akşam, Filistinli çocukların Kur'ân-ı kerim öğrendiği sırada baskın düzenledi. Çocukları rahatsız ederek caminin içine botlarıyla giren İsrail askerleri, yaptıkları küstahlığın hatıra fotoğrafını çekti. Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlar arasında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en mukaddes dördüncü cami olarak kabul ediliyor.

49 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Öte yandan İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili münasebetiyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlilere müdahale etti. Filistinlilere hiçbir gerekçe göstermeden göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldıran İsrail güçleri, 49 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken İsrail güçleri çıkan olaylarda dört Filistinliyi gözaltına aldı.

Mevlit Kandilini kutlamak isteyen Filistinlilere İsrail müdahalesi: 20 yaralı, 7 gözaltı Mevlit Kandilini kutlamak için işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’na gelen Filistinlilere müdahale eden İsrail güçlerinin müdahalesi sonrasında 7 kişi gözaltına alındı 20 kişi ise yaralandı.